A Venezia “Notturno”, le vite dietro la guerra. Dal 9 in sala (Di martedì 8 settembre 2020) Racconta la quotidianità dietro la tragedia "Notturno", il nuovo film di Gianfranco Rosi presentato in concorso alla Mostra di Venezia, al cinema dal 9 settembre. Il regista ha girato nel corso di tre anni in Medio Oriente, sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria, Libano, e racconta alla sua maniera, attraverso il silenzio che sottolinea le immagini, oltre la cronaca, le vite segnate dalla sofferenza: dalle guerrigliere peshmerga che ritornano nel loro accampamento dopo una giornata di combattimenti, alle madri che piangono i figli torturati e uccisi dagli estremisti islamici, ai bambini che, balbettando, raccontano le violenze subite da loro e dalla loro famiglia da parte dell Isis.Nel nuovo film di Rosi la guerra è sempre a distanza, al centro c'è il racconto di alcuni spaccati di realtà, ... Leggi su ilfogliettone

