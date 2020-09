Zingaretti ricompatta il Pd in attesa delle Regionali. Ma tensione rimane alta (Di lunedì 7 settembre 2020) Nicola Zingaretti ricompatta il Pd, almeno fino alle Regionali del prossimo 20 settembre. Il segretario convoca la direzione per fissare la linea del partito sul referendum, consapevole che in molti tra i democratici fanno fatica a votare sì al taglio dei parlamentari nella versione pretesa dai 5 stelle, e alla fine il risultato lo conforta: "E' stata una discussione bellissima", dice al termine dei lavori. La sua relazione viene approvata quasi all'unanimità, 213 sì su 219 componenti e nessun voto contrario. Meno largo, ma in ogni caso ampio, il consenso sull'ordine del giorno che schiera il Pd per il sì al referendum: 188 sì, 13 contrari, 8 astenuti e 11 che non partecipano al voto. Un documento che Zingaretti mette a voti separatamente dalla sua relazione per evitare che il no al ... Leggi su ilfogliettone

