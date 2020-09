Venezia. Divieto di caccia fino a febbraio 2021 nei boschi di Campalto, Zaher e Manente (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono state pubblicate sul sito del Comune di Venezia tre ordinanze con cui viene disposto il Divieto di caccia nei boschi di Campalto, Zaher e Manente. I tre atti intendono così consentire la fruizione in sicurezza di queste aree verdi molto frequentate da parte della cittadinanza. Il Divieto riguarda anche l’eventuale addestramento e allenamento di cani da caccia. Queste prescrizioni vengono reiterate dal 2010 per il bosco Zaher e dal 2014 per il bosco di Campalto. Per quanto riguarda il bosco Manente, situato a sud dell’argine del Dese, naturale estensione del bosco Zaher, il Divieto è stato introdotto a partire dal 2016. ... Leggi su laprimapagina

Il 75% dei consumatori sanzionati arriva da fuori città. L’ultimo episodio venerdì in via Aleardi: fermato un trevigiano Il contrasto alla droga a Mestre non conosce tregua. Sono stati 30 i Daspo urba ...

FESTIVAL DI VENEZIA/ Rocco e i suoi fratelli, pietra miliare del cinema da 60 anni

Sessant’anni fa al Festival di Venezia il film di Luchino Visconti ebbe il premio speciale della Giuria e vinse il Leone d’Argento per la regia In questa particolare edizione della Mostra Internaziona ...

