US Open | i favoriti dopo la squalifica di Djokovic | c’è anche Berrettini

Con la squalifica inflitta a Djokovic agli US Open, per la prima volta dal 2016 vedremo un vincitore Slam diverso dai Big 3. Medvedev il favorito, ma c'è anche Berrettini La settima giornata degli US Open ha regalato il colpo di scena del torneo. Djokovic, il favorito n. 1, è stato squalificato dopo aver colpito con una pallata una giudice di linea alla gola. Per il serbo si tratta della prima sconfitta stagionale dopo 26 vittorie, sconfitta che non è avvenuta sul campo da gioco. Per la prima volta dal 2016, vedremo un vincitore Slam diverso dai Big 3. L'ultimo, prima del lungo dominio del serbo, di Federer e Nadal, era stato Wawrinka, proprio a New York. Per i giovani si tratta di ...

