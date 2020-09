Us Open 2020: Serena Williams ai quarti, Sakkari sconfitta al terzo set (Di lunedì 7 settembre 2020) Due ore e 29 minuti di gioco di pura lotta. Serena Williams vince una bellissima battaglia contro la greca Maria Sakkari e accede ai quarti di finale degli US Open 2020. Scontro aperto nell’ottavo di Flushing Meadows che ha visto protagonista la statunitense, vittoriosa al terzo set con i parziali di 6-3 6-7(6) 6-3. Dopo il primo set conclusosi per 6-3 in soli 38 minuti, Serena ha faticato e non poco a contenere Sakkari tanto che la greca è riuscita a spuntarla al tiebreak dopo oltre un’ora di parziale. Poi lo scatto nel terzo con un altro 6-3 che le vale l’accesso ai quarti dove affronterà la vincente tra Cornet e Pironkova. Leggi su sportface

Open_gol : ?? Bielorussia, rapita la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk - borghi_claudio : @REstaCorporate Gentile signore, abbiamo fatto apposita interrogazione parlamentare, agli esiti della quale, se non… - Gazzetta_it : Clamoroso agli #Us Open! #Djokovic squalificato. Ha colpito una giudice di linea - sportface2016 : #USOpen | Serena #Williams ai quarti, #Sakkari sconfitta al terzo set - domenico1000041 : RT @Open_gol: ?? Bielorussia, rapita la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk -