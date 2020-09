Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 16:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alto Adige dal via in Italia l’anno scolastico Nell’era del post covid con 91797 alunni che tornano all’asilo e sui banchi di scuola dopo una pausa di sei mesi e riaprono gli asili anche da Milano a voi il comune che registra il primo decesso per elettori del 21 febbraio intanto la ministra della scuola Lucia Azzolina Passa al contrattacco e a Matteo Salvini che la critica ogni giorno di batte lui usa il tema della scuola come una clava elettorale ma ce l’ha una conoscenza Olgiata sono nel panico studenti e studentesse e gli altri paesi conclude la ministra le opposizioni hanno collaborato con il governo e Marina Berlusconi è risultato positivo al covid anche se sta bene lavora normalmente al telefono il Padre Silvio ricoverato a Milano anche lui per ... Leggi su romadailynews

La Bosnia-Erzegovina affronterà la Polonia nel Gruppo 1 di UEFA Nations League, lunedì 7 settembre alle 20:45 CET a Zenica. Il Gruppo A1 è cominciato venerdì con due sfide combattute. La Bosnia-Erzego ...

Covid19, è emergenza alla Rap, Norata scrive al prefetto: collaborazione esercito per garantire la raccolta

L’intervento dell’Esercito per garantire la raccolta dei rifiuti a Palermo e qualsiasi altra possibile collaborazione con aziende pubbliche e private del settore per garantire la raccolta che rischia ...

