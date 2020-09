Tour de France 2020, tredicesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di lunedì 7 settembre 2020) Venerdì 11 settembre il Tour de France 2020 prosegue con la tredicesima tappa, da Chatel-Guyon a Puy Mary Pas de Peyrol dopo 191,5 chilometri molto impegnativi attraverso il Massiccio Centrale. Una delle frazioni con il maggior dislivello e con arrivo in salita, dove gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti prima del finale sulle Alpi. orari E TV – La partenza della tappa è fissata per le 12:05, mentre l’arrivo è programmato tra le 16:47 e le 17:18 in base alla media oraria della corsa. La diretta tv del Tour de France 2020 è affidata a Rai 2 e ad Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la Grande Boucle anche in ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Tour, #Aru si ritira. #Saronni: “Non ha carattere”. Fabio: “Vado piano e non so perché” - MP4DavideFox : C'è un Haas al Tour de France? -