Suez: Ceo, ‘operazione proposta da Veolia è aberrante’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Parigi, 7 set. (Adnkronos) – Continua il braccio di ferro tra Suez e Veolia. “L’operazione proposta da Veolia è aberrante per Suez e fatale per la Francia. Si tratta di un tentativo di destabilizzazione importante di un’azienda chiave del nostro paese. E’ un’operazione opportunista”, sottolinea il Ceo di Suez, Bertrand Camus in un’intervista a ‘Le Figaro’, commentando l’offerta di Veolia da 2,9 miliardi di euro per rilevare il 29,9% di Suez in mano a Engie.L'articolo Suez: Ceo, ‘operazione proposta da Veolia è aberrante’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Perché Engie snobba l’offerta di Veolia su Suez

Engie, il maggior azionista di Suez, vuole più soldi da Veolia per cedere le azioni. Che cosa sta succedendo nella contesa tra gruppi francesi Il percorso di Veolia per acquisire la concorrente Suez è ...

Engie, il maggior azionista di Suez, vuole più soldi da Veolia per cedere le azioni. Che cosa sta succedendo nella contesa tra gruppi francesi Il percorso di Veolia per acquisire la concorrente Suez è ...