Selvaggia Lucarelli, che attacco a Francesco Gabbani (Di lunedì 7 settembre 2020) Questo articolo . Selvaggia Lucarelli questa volta si è scagliata contro Francesco Gabbani. Ma che cosa ha detto? Le sue parole scatenano polemiche. Selvaggia Lucarelli non è certo una che le manda a dire e che non fa troppi giri di parole. L’opinionista non si nasconde dietro un dito ed esprime sempre le sue idee. Ultimamente la donna … Leggi su youmovies

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - fattoquotidiano : FRANCA LEOSINI E SELVAGGIA LUCARELLI Dal palco della Festa del Fatto Quotidiano, rivedi 'Le regole del delitto impe… - VittorioSgarbi : Selvaggia Lucarelli: una inacidita pettegola. - CapaGira : RT @fattoquotidiano: FRANCA LEOSINI E IL CORTEGGIATORE HARD [di Selvaggia Lucarelli] - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: FRANCA LEOSINI E IL CORTEGGIATORE HARD [di Selvaggia Lucarelli] -