Se manifestare per il clima è come uno Xanax (Di lunedì 7 settembre 2020) Massimiliano Parente Io l'avevo sempre sospettato, che gli ambientalisti estremi avessero qualcosa nel cervello che non va Io l'avevo sempre sospettato, che gli ambientalisti estremi avessero qualcosa nel cervello che non va. No, questa volta non parlo di Greta con Asperger, tantomeno degli scienziati che lo fanno di mestiere, ma dei tanti fanatici attivisti che non dormono la notte al pensiero di come sarà la Terra tra cento o duecento anni, non riesco a immedesimarmi in qualcuno a cui possa sinceramente fregargliene qualcosa. Sarà perché già fatico a pensare a come sarà la mia vita tra una settimana, figuriamoci se mi preoccupo di come sarà la vita di estranei, che neppure sono nati, tra duecento anni. Ecco, adesso ho avuto la conferma di quello che penso, me l'ha data Jane Fonda e ... Leggi su ilgiornale

CarloCalenda : Prima volta che vedo Viola davvero furibonda. Giustamente dice “stiamo facendo i salti mortali per riportare i bamb… - Pontifex_it : Durante questo #TempoDelCreato, ascoltiamo il battito della creazione. Essa è stata data alla luce per manifestare… - pisto_gol : Augurando una pronta guarigione a #SilvioBerlusconi e a tutti i suoi famigliari, colgo l’occasione per manifestare… - rossella_falai : RT @RadioSavana: Zingaretti ha aizzato le folle a rivoltarsi contro donne indifese: Nonna Maura lo affossa senza giri di parole. Oggi il Po… - Veraelena5 : RT @RadioSavana: Zingaretti ha aizzato le folle a rivoltarsi contro donne indifese: Nonna Maura lo affossa senza giri di parole. Oggi il Po… -

Ultime Notizie dalla rete : manifestare per Se manifestare per il clima è come uno Xanax il Giornale Sgarbi smaschera Gassmann: "Prima invita a mandarmi a f... poi dice di non odiare?"

È ancora scontro tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Gassmann. A pochi giorni dalla provocazione dell'attore sulla proposta del critico d'arte si rendere obbligatorie le mascherine a Sutri, il comune del ...

COVID-19, AL VIA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLA REGIONE PER L’ACQUISTO DEI TERMOSCANNER NELLE SCUOLE

07/09/2020 - Al via la manifestazione d’interesse per l’acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea negli istituti scolastici della Regione Campania. La Regione Campania, nel con ...

È ancora scontro tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Gassmann. A pochi giorni dalla provocazione dell'attore sulla proposta del critico d'arte si rendere obbligatorie le mascherine a Sutri, il comune del ...07/09/2020 - Al via la manifestazione d’interesse per l’acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea negli istituti scolastici della Regione Campania. La Regione Campania, nel con ...