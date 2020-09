Rete unica, Gualtieri ribadisce: “Sarà neutrale e aperta a tutti” (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – La Rete unica sarà neutrale e aperta a tutti. Lo ha assicurato il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del suo discorso al Forum Ambrosetti di Cernobbio, spiegando che il progetto è “utile per accelerare gli investimenti”. A dispetto di queste dichiarazioni non è passato inosservato l’atteggiamento perplesso, se non addirittura ostile, del numero uno di TIM, Luigi Gubitosi, che intervenendo allo stesso evento sul Lago di Como, rispetto alla possibilità di ingresso di operatori televisivi e media, come Mediaset o Vivendi. “Abbiamo sempre pensato ad altri operatori di telecomunicazioni. Auspichiamo che arrivino, mentre operatori di contenuti non necessariamente saranno azionisti della ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : La fiducia per controllare i servizi segreti. Atlantia (Benetton - PD) +15% in borsa. Tiscali (Soru - PD) +200% in… - marattin : In Italia la miglior cosa possibile è quasi sempre impossibile. Non ci si rende conto di quanto errori (fatti in p… - rafbarberio : #Patuanelli dice di voler far confluire nella #Rete unica #5G, #cloud e #server dì prossimità. Ma in #TIM il #Cloud… - patrick_c : Anno 2020, si parla di fibra, rete unica, lavoro smart e digital. Fatto sta che a San Lazzaro, avanzato comune a du… - pedroelrey : Mentre si discute di Rete unica, questi i dati di @Ambrosetti_ su contribuzione al PIL della banda larga, e la peno… -