Douglas Luiz verso la cessione la Juventus si sta già muovendo concretamente | due club sulle tracce del brasiliano tutte le novità

sul suo futuro. La Juventus sta lavorando attivamente per trovare una nuova sistemazione per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, che non rientra piĂą nei piani tecnici della squadra. Arrivato a Torino nell’estate del 2024 dall’ Aston Villa per circa 50 milioni di euro, Luiz ha faticato a imporsi nel centrocampo bianconero, collezionando solo 19 presenze e zero gol nella stagione appena conclusa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato Juve ha avviato trattative con diversi club per cedere il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

