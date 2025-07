L'uomo reclutava manodopera per il lavoro nei campi, quasi tutti clandestini, per poi destinarla in aziende agricole del Ferrarese e del Bolognese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ferrara, lavoratori agricoli sfruttati e minacciati: arrestato pakistano