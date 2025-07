Roma da tutti i 15 Municipi a Caracalla | La Traviata a 5 euro con Linea Opera

Avete mai sentito parlare di Linea Opera? Il progetto del Teatro dell’Opera di Roma realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e ATAC che dal 2022 ha l’obiettivo di avvicinare l’opera lirica a tutto il territorio capitolino. Sta per tornare con un imperdibile appuntamento dove gli spettatori potranno ammirare La traviata, di Giuseppe Verdi, al prezzo simbolico di 5 euro. Linea Opera a Roma: cosa sapere sull’iniziativa. Linea Opera coinvolge tutti i quindici municipi di Roma. L’evento avrà luogo Venerdì 18 luglio e per l’occasione molti autobus saranno in servizio per accompagnare il pubblico alla serata. 🔗 Leggi su Funweek.it

