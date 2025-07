Andrea Dipré | La droga mi ha tolto tutto Ho bisogno di soldi per entrare in una comunità

‚ÄúLa droga mi ha tolto tutto, ma non la voglia di vivere e di cambiare. Aiutami a ricominciare‚ÄĚ. Andrea Dipr√®, critico d‚Äôarte, youtuber e controverso personaggio che da anni spopola sui social, si mette a nudo raccontando i suoi problemi di dipendenza e chiedendo aiuto con una raccolta fondi su GoFund Me. ‚ÄúNegli ultimi anni¬†sono caduto in un tunnel, la dipendenza dalla droga, che mi ha portato via persone care, sogni, serenit√† e soprattutto me stesso. Mi sono isolato, ho toccato il fondo tante volte. Oggi sono qui per dirvi che voglio uscire, voglio riprendermi la mia vita. Ho bisogno di entrare in una comunit√†, iniziare un percorso serio e tornare a essere una persona libera, lucida, viva‚ÄĚ, spiega Dipr√®. 🔗 Leggi su Tpi.it ¬© Tpi.it - Andrea Dipr√©: ‚ÄúLa droga mi ha tolto tutto. Ho bisogno di soldi per entrare in una comunit√†‚ÄĚ

Andrea Diprè: «La droga mi ha tolto tutto, sono disperato. Mi servono soldi per entrare in comunità». La raccolta fondi per uscire dal tunnel

È un Andrea Diprè disperato quello che attraverso un video pubblicato su Youtube e sui canali social chiede aiuto. Il critico d'arte e youtuber, volto particolarmente noto negli scorsi anni per le sue interviste controverse, lancia un appello accorato: «La droga m

