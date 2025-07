Cina-Asean | esperti guardano a piu’ stretta cooperazione in economia blu

Pensate che le alghe siano solo la guarnizione del sushi? Scoprite come ha dominato i colloqui al Forum di cooperazione Cina-ASEAN sulle alghe!

