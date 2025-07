The Penguin arriverà mai una seconda stagione? Il capo di HBO risponde ai fan

Dopo il successo ottenuto alle ultime nomination dei Premi Emmy, ci si chiede se la storia di Oswald Cobb continuerà con una nuova stagione Il CEO della HBO Casey Bloys ha condiviso un nuovo aggiornamento sulle intenzioni del network a pagamento di continuare la storia raccontata in The Penguin con una possibile seconda stagione. Creato da Lauren LeFranc, la serie ha debuttato nel settembre 2024 e ieri si è aggiudicata ben 24 nomination ai Premi Emmy 2025. Lo show è uno spin-off di The Batman del 2022, diretto da Matt Reeves, e vede Colin Farrell riprendere il suo ruolo di Oswald "Oz" Cobb, mentre Cristin Milioti interpreta Sofia Gigante, intenzionata a riconquistare il suo impero mafioso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Penguin, arriverà mai una seconda stagione? Il capo di HBO risponde ai fan

In questa notizia si parla di: stagione - penguin - seconda - arriverÃ

La seconda stagione di The Penguin sembra ancora più vicina - L’universo di Batman di Matt Reeves è stata una boccata d’aria fresca per la DC. Dopo la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, la Warner Bros.

The Batman, in arrivo altri spin-off e The Penguin? La showrunner aggiorna i fan sulla seconda stagione - Arrivano aggiornamenti finalmente positivi in merito al Bat-Verse di Matt Reeves, che è destinato a espandersi con nuovi progetti The Penguin si è rivelato un grande successo per HBO e Warner Bros.

The Penguin 2: Colin Farrell Frena l’Entusiasmo dei Fan sulla Seconda Stagione, si farà ? - Dubbi sul futuro di The Penguin! Colin Farrell getta ombre sulla seconda stagione dopo il finale scioccante.

La seconda stagione di #Mercoledì arriverà su #Netflix in due parti, il 6 agosto e il 3 settembre: il trailer ufficiale accenna a un nuovo mistero soprannaturale per la giovane Addams e a segreti che riguardano la sua famiglia. Guardatelo qui Vai su Facebook

The Penguin, arriverà mai una seconda stagione? Il capo di HBO risponde ai fan; The Penguin fa il pieno di nomination Emmy in attesa della seconda stagione; The Penguin, tornerà per una seconda stagione?.