WWE | Masha Slamovich domina a NXT guerra tra campionesse nel main event

Nella puntata di questa settimana di NXT, il main event ha regalato al pubblico uno scontro esplosivo tutto al femminile. In un 6-Woman Tag Team Match che ha visto incrociarsi titoli e rivalità da più federazioni, la TNA Knockouts World Champion Masha Slamovich, la NXT Women’s North American Champion Sol Ruca e ZARIA hanno affrontato le Fatal Influence, composto da Jacy Jayne, Fallon Henley e Jazmyn Nyx. Il match si apre con ZARIA e Fallon Henley che danno subito vita a una fase molto fisica. ZARIA impone il proprio ritmo con una serie di proiezioni potenti, dando il via a una fase di dominio da parte del team delle babyface grazie a tag rapidi e manovre combinate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Masha Slamovich domina a NXT, guerra tra campionesse nel main event

Masha Slamovich Pins Jacy Jayne On WWE NXT Ahead Of TNA Slammiversary - Masha Slamovich scored her first NXT victory by pinning Jacy Jayne in the July 15 main event, gaining momentum heading into Slammiversary. Scrive fightful.com

BREAKING: Masha Slamovich pins WWE champion ahead of major title match - Jacy Jayne shocked the world when she defeated Stephanie Vaquer to win the NXT Women's Championship a few weeks ago. Lo riporta sportskeeda.com