Pontecagnano furto nella notte | auto rubata utilizzata come ariete per svaligiare un bar-tabacchi

Un furto con spaccata è stato messo a segno nella notte a Pontecagnano Faiano, dove un gruppo di ignoti ha sfondato la saracinesca di un bar-tabacchino in via Lucania, nei pressi del supermercato Conad, utilizzando come ariete un’auto rubata. La ricostruzione. Dalle prime informazioni emerse, pare che i ladri abbiano sottratto una vettura parcheggiata davanti al distributore di carburante Capone, situato in via Italia. Con il mezzo rubato, si sarebbero poi diretti verso il bar-tabacchi, colpendo violentemente l’ingresso fino a sfondare la vetrina e riuscendo così a introdursi nel locale. Una volta all’interno, hanno sottratto l’incasso e altri oggetti di valore, il cui ammontare è ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pontecagnano, furto nella notte: auto rubata utilizzata come ariete per svaligiare un bar-tabacchi

Pontecagnano, arrestato per furto in abitazione - Il 24 maggio, a Pontecagnano Faiano (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “furto in abitazione” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, dopo essersi furtivamente introdotto in una pertinenza immobiliare, si sarebbe impossessato di soldi custoditi in una autovettura.

