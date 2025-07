"Per favore non scriva che ritorno in politica". Così l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, in un'intervista al Fatto Quotidiano cerca di mettere subito le cose in chiaro. Un colloquio che però, più che smentire, sembra confermare che in fondo la politica per lui non sia un obiettivo davvero dimenticato. " Con la riabilitazione non avrò problemi: se voglio, potrò correre. Per il momento resto fermo e non mi candido, ma per prudenza dico: 'Mai dire mai'". A due anni dalla pena scontata dopo la condanna per corruzione e dopo avere presentato le carte per chiedere la riabilitazione politica al Tribunale di sorveglianza, Formigoni dice di sentire tuttora l’affetto dei cittadini, che non hanno mai smesso di sostenerlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Formigoni: "Non torno in politica, ma mai dire mai"