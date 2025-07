Tempo di lettura: < 1 minuto È stato avviato presso il Comune di Paupisi il Punto Digitale Facile, un nuovo sportello dedicato all’assistenza gratuita e alla formazione digitale dei cittadini. Il servizio rientra nella Misura 1.7.2 del PNRR e ha l’obiettivo di ridurre il divario digitale, favorendo l’inclusione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Il Punto Digitale offrirà supporto personalizzato per operazioni come attivazione dello SPID, pratiche online, pagamenti elettronici, uso di dispositivi digitali e tanti altri servizi per l’uso delle tecnologie digitali. Questi “Centri di facilitazione digitale” sono dei luoghi nei quali i cittadini sono aiutati da persone competenti, i Facilitatori Digitali, nell’uso di Internet e degli strumenti digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paupisi, attivato presso il Comune il servizio per l’assistenza tecnologica ai cittadini