Non potrai giocare a calcio | Hannah Hampton il portiere che sfida lo strabismo e sogna l' Europeo

Da bambina i medici le dissero che non avrebbe mai potuto praticare sport, ora è tra le stelle dell'Inghilterra: "Non ho la percezione delle distanze, ma gioco lo stesso". E lo fa molto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non potrai giocare a calcio": Hannah Hampton, il portiere che sfida lo strabismo e sogna l'Europeo

