Teatro Dei Luoghi 2025 | in scena Il suono della caduta e Come amore canta la nuova produzione di Koreja tra musica mito e poesia

Si svolgerà dal 17 al 25 luglio 2025 la prima tappa del TEATRO DEI LUOGHI, il FESTIVAL INTERNAZIONALE di Koreja cofinanziato da Unione Europea, Ministero della Cultura, Regione Puglia e Pugliapromozione POC Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.8 e realizzato con il sostegno di Ministero della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: teatro - luoghi - koreja - scena

Teatro al tramonto nei luoghi d’arte: torna ‘Racconti per Ricominciare’ in tutta la Campania - Si sposta di un giorno l’avvio della sesta edizione del Festival ‘ Racconti per Ricominciare ’. Ad eccezione dei debutti a Benevento di “Piccoli miracoli e altri tradimenti” di Valeria Parrella e di “Benvenuti, accomodatevi” di Viviana Altieri che si svolgeranno regolarmente venerdì 23 maggio (ore 18.

Campania Teatro Festival 2025: i biglietti, il programma e i luoghi di Napoli dell’evento - È tornato il Campania Teatro Festival. 150 eventi e 68 debutti assoluti dal 13 giugno al 13 luglio. I biglietti, il programma e i luoghi di Napoli dell'evento.

Campania Teatro Festival: il viaggio dell’11 luglio tra poesia, ribellione e amore nei luoghi della città - L’11 luglio, un caleidoscopio teatrale invade Napoli: emozione, denuncia e poesia nel cuore del Campania Teatro Festival.

Al via il TEATRO DEI LUOGHI FESTIVAL INTERNAZIONALE 2025 SENZA FERIRE IL MONDO - XIX edizione Quest’anno due tappe a luglio e ottobre: in cartellone, fra gli altri, Roberto Latini, le Albe, Gianluca De Rubertis, Nassim Soleimanpour, Antonio Vig Vai su Facebook

Teatro Koreja e Vacis per “X di Xylella”, l’urlo muto di donne e ulivi; Teatro dei luoghi, l’atto d’amore di Koreja “senza ferire il mondo”; I 40 Anni di Koreja, una no stop di 36 ore per la festa del teatro stabile salentino.

Teatro Dei Luoghi 2025: in scena “Il suono della caduta” e “Come amore canta”, la nuova produzione di Koreja tra musica, mito e poesia - Viganò regista e pedagogo teatrale, maestro del teatro sociale e della scena come luogo di incontro tra fragilità e bellezza. Secondo lecceprima.it

Al via Teatro dei Luoghi Festival Internazionale 2025: due tappe distinte e decine di eventi - l progetto, ideato e promosso da Koreja, è stato presentato in mattinata dal direttore artistico del Teatro Koreja di Lecce ... Da leccesette.it