Trapani ricorso respinto | partirà da -4 nel prossimo campionato di Serie A

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha inoltre disposto che il club dovr√† pagare 10 mila euro di spese totali a Fip e Lega Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Trapani, ricorso respinto: partir√† da -4 nel prossimo campionato di Serie A

In questa notizia si parla di: serie - trapani - ricorso - respinto

Basket Serie A: Virtus Bologna e Trapani si contendono il primato per i play-off - Manca un solo turno alla conclusione della regular-season del campionato di serie A di basket, ma il quadro delle magnifiche otto che si contenderanno lo scudetto ai play-off è già delineato.

Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff - Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto.

Basket, Trapani-Olimpia Milano il match di cartello in Serie A. Trasferta campana per la Virtus Bologna contro Scafati, Trento ospita Reggio Emilia - La Serie A di basket si appresta a disputare la ventinovesima e penultima giornata della regular season 2024-2025, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la zona retrocessione: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Trapani, ricorso respinto: partirà da -4 nel prossimo campionato di Serie A; Trapani, 8 punti di penalizzazione confermati nella prossima Serie C: respinto il ricorso; L'Inter si qualifica agli ottavi di finale se... Tutte le combinazioni possibili all'ultima giornata.

UFFICIALE, ricorso respinto: penalizzazione nel prossimo campionato - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Si legge su calciomercato.it

Ripescaggio Salernitana, la decisione del Tar: «Ricorso inammissibile» - Ter del Tar Lazio, presidente Dongiovanni, ha archiviato il reclamo del club granata, che aveva ... Scrive msn.com