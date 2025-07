La classifica delle città italiane più care Forlì-Cesena è 59esima con un' inflazione ferma all' 1,2%

Forlì-Cesena è 59esima in Italia nella classifica delle città più care, rincaro medio annuo per le famiglie di 330 euro e inflazione all'1,2%, dato a pari merito con Parma. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: inflazione - classifica - città - care

Inflazione, la classifica delle città più care d'Italia: Rimini sempre nelle prime posizioni - L'Istat ha reso noti nella giornata di lunedì (16 maggio) i dati territoriali dell'inflazione di maggio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Caro vita, a Terni l’inflazione si è “mangiata” 298 euro a famiglia in un anno: la classifica - L’inflazione a Terni si conferma in flessione e tra i dati migliori a livello nazionale. La città si piazza al 59esimo posto sui sessantaquattro capoluoghi di provincia italiani nella classifica nazionale stilata dall’Unione nazionale consumatori sulla base di dati Istat.

Città più care d'Italia, la classifica dei rincari per l'inflazione: Bolzano in testa (+763 euro all'anno). Quali sono quelle virtuose - Maggio 2025 segna un calo apparente dell?inflazione, ma per le famiglie italiane la realtà racconta tutt?altro.

Le città più care d’Italia I dettagli http://go.money.it/SC1F Lo rivela la classifica aggiornata dall’Unione Consumatori sulla base dei dati sull’inflazione di maggio nel nostro Paese. #Inflazione #Classifica #Spesa #Famiglie #Consumi #CaroPrezzi #Disocc Vai su X