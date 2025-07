Una carezza un bacio e un nomignolo dolcissimo | Clarita Il gesto di Ignazio al pancione di Cecilia è pieno d' amore

N on servono grandi discorsi per raccontare certi momenti: basta un gesto, una carezza, un sussurro. In un video condiviso sui social, Ignazio Moser si avvicina con dolcezza al pancione di sua moglie Cecilia Rodriguez, lo accarezza con mani lente, lo bacia, lo chiama per nome: «Clarita.». È la loro prima figlia, Clara Isabel, che nascerà a ottobre, ma per i futuri genitori è già presenza viva, concreta, quotidiana. Cecilia Rodriguez tra Belen, amore e tv. guarda le foto Ignazio Moser, il pancione di Cecilia Rodriguez e Clarita. La scena dura pochi secondi ma racconta moltissimo: Ignazio Moser, inginocchiato accanto a Cecilia, le mani aperte sul pancione, lo accarezza in silenzio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

