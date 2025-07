Governo Meloni | dopo 1.000 giorni chi sono i ministri più e meno apprezzati?

Dopo 1.000 giorni dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni, YouTrend per Sky TG24 ha promosso una ricerca approfondita per tastare il polso all’opinione pubblica italiana sul gradimento dei ministri e sulle principali scelte dell’esecutivo. I risultati fotografano un quadro complesso e per certi versi impietoso, dove critiche e consensi si distribuiscono in modo diseguale tra i componenti del governo e le loro politiche. La valutazione generale del governo e dei ministri. A mille giorni dal mandato, il governo Meloni si presenta con il 62% degli intervistati che esprimono un giudizio negativo (+2% rispetto a giugno), mentre solo il 34% degli italiani mantiene un parere positivo, in leggero calo rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

