Salute quali sono i 21 ospedali d’eccellenza in Italia

Il ministero della Salute ha pubblicato la nuova mappa dei cosiddetti « super ospedali » italiani, ovvero le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che trattano i casi piĂą complessi e attraggono pazienti da altre Regioni. L’elenco, aggiornato ai dati del 2023 sulle schede di dimissione ospedaliera (Sdo), include 21 centri d’eccellenza: 12 si trovano al Nord, 7 al Centro e solo 2 al Sud. Un divario che alimenta la migrazione sanitaria verso le Regioni settentrionali. Dove si trovano i super ospedali. Corsia di un ospedale (Imagoeconomica). A dominare la classifica è la Lombardia, con cinque strutture di punta, tra cui spiccano Galeazzi, Humanitas di Rozzano e San Raffaele, tutti a Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salute, quali sono i 21 ospedali d’eccellenza in Italia

In questa notizia si parla di: salute - ospedali - eccellenza - sono

In settimana ambulatori gratuiti negli ospedali della provincia per la salute al femminile - Dal 22 al 30 aprile l'edizione numero dieci dell'Open week Onda. Organizzata da fondazione Honda Ets, ha l'obiettivo di promuvoere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Case della salute e ospedali di comunità : proseguono spediti i lavori nel X Municipio - Ostia, 7 giugno 2025 – “Grazie ai fondi Europei del PNRR ed alla sinergia fra ASL Rm3, Comune di Roma e Municipio X, arrivano belle notizie per il nostro territorio: sono partiti i lavori sia nell’ex Oratorio della Chiesa San Tommaso Apostolo all’Infernetto sia nell’area dove sorgeva la ex Scuola Leonori ad Acilia, la ASL Rm3 dove sarà realizzerà un’altra struttura sanitaria di prossimità in Via Morelli”.

Salute, droni per trasportare farmaci e materiale urgente tra gli ospedali. Il progetto a Varese - Varese, 8 luglio 2025 – La direzione dell' Asst Sette Laghi (Varese) ha allo studio un progetto per trasportare i farmaci (ma non solo) con l’aiuto dei droni tra l'ospedale di Circolo e il Del Ponte.

Ospedali d'eccellenza, l'Italia ne ha 21: quali sono e dove si trovano https://msn.com/it-it/salute/other/ospedali-d-eccellenza-l-italia-ne-ha-21-quali-sono-e-dove-si-trovano/ar-AA1IEr7B?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Trova l’ospedale di eccellenza per la cura dei disturbi gastrointestinali con il database di Ospedali Vai su Facebook

Ospedali, dove sono i poli d’eccellenza in Italia; Sanità , il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d'eccellenza: 12 sono al Nord, sette al Centro e solo due al Sud; Dove vanno gli italiani per le cure più complesse? Ecco i top 21 ospedali.

Salute, quali sono i 21 ospedali d’eccellenza in Italia - A dominare la classifica è la Lombardia con cinque ospedali di punta, tra cui spiccano Galeazzi, Humanitas e San Raffaele. Riporta msn.com

Sanità, il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d'eccellenza: 12 sono al Nord, sette al Centro e solo due al Sud - Nella classifica dei super ospedali italiani, i centri di cura di eccellenza sono quasi tutti al Centro nord: il Sud ne può vantare soltanto due, mentre nelle Regioni del Nord ce ne sono 12 e sette in ... Si legge su msn.com