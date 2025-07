Caso urbanistica chiesti domiciliari per l' imprenditore Catella

Nel nuovo filone dell' inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare degli arresti domiciliari per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della citt√†, come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti. A Catella gli investigatori hanno notificato l'atto mentre stava per partire in aereo per un viaggio programmato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Caso urbanistica, chiesti domiciliari per l'imprenditore Catella

In questa notizia si parla di: catella - urbanistica - domiciliari - caso

Catella e il nodo urbanistica: "Freno agli investimenti. Ora regole chiare nazionali" - di Andrea Gianni Per gli investitori internazionali la "necessità di avere regole chiare e trasparenti è vitale", perché altrimenti si rischia di vanificare gli effetti positivi della stabilità politica, che è un elemento "determinante e importantissimo" per i mercati.

Caso urbanistica, chiesto carcere per imprenditore Catella - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare in carcere per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della città, come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti.

Caso urbanistica, chiesto carcere per imprenditore Catella - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare in carcere per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della città, come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti.

Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore. Procura: "domiciliari a Tancredi e altre misure. Anche Catella" #ANSA Vai su X

Caso urbanistica Milano, chiesto arresto per Tancredi e Catella; Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica del Comune Tancredi. Tra gli indagati ancora Boeri; Inchiesta urbanistica Milano, tra gli indagati Manfredi Catella e Stefano Boeri. La Procura chiede 6 arresti.

Caso urbanistica, chiesti domiciliari per l'imprenditore Catella - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare degli arresti domiciliari per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gru ... Lo riporta msn.com

Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore - La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Da msn.com