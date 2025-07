News Tv. Questa sera prende il via su Rai 3 un programma che promette di riaccendere l’attenzione su alcuni dei casi giudiziari più controversi e discussi d’Italia. “Il Caso” non è un semplice racconto di cronaca nera: con un approccio analitico e umano, il nuovo format firmato Rai Cultura si propone di offrire una riflessione profonda sul modo in cui la società e i media hanno costruito le narrazioni attorno a delitti e misteri rimasti vivi nella memoria collettiva. Alla guida, il giornalista d’inchiesta Stefano Nazzi, noto per il suo rigore e la capacità di scavare oltre la superficie, accompagna lo spettatore in un viaggio tra verità, dubbi e domande ancora aperte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

'La verità sepolta su Yara': Nazzi riapre il giallo più inquietante nell'imperdibile debutto Rai