Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025 26 | le regole per i docenti di educazione motoria nella primaria

Il CCNI 2025-28 chiarisce le modalità di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per i docenti di educazione motoria nella scuola primaria. Le norme generali valgono per tutti i docenti, ma sono previste alcune precisazioni specifiche per chi è titolare o aspira a un posto di educazione motoria, in considerazione della recente introduzione della disciplina.