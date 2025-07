Pop-Up Opera un progetto educativo per far riscoprire ai giovani il valore dell’artigianato

A conclusione dell’anno scolastico, insegnanti e alunni di ogni scuola e grado, si trovano a fare il bilancio dei risultati ottenuti. Se il primo pensiero degli alunni della scuola primaria va ai compiti delle vacanze, ma anche al riposo e allo svago, per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado la pausa estiva offre il tempo per riflettere anche su cosa si potrĂ diventare da “grandi”, interrogarsi su quale percorso scolastico scegliere o se, invece, quello scelto è il piĂš indicato perchĂŠ si possa avverare un sogno. PerchĂŠ ÂŤil primo piccolo passo è quello di avere un sogno ed il secondo, è fare un passo verso la sua realizzazione (da Il piccolo principe di Antoine de Saint-ExupĂŠry)Âť. 🔗 Leggi su Lettera43.it Š Lettera43.it - Pop-Up Opera, un progetto educativo per far riscoprire ai giovani il valore dell’artigianato

In questa notizia si parla di: opera - progetto - educativo - riscoprire

Il progetto Anas per San Genesio: "Un’opera senza alcun senso. Serve il coraggio di dire di no" - Nuova rotatoria di San Genesio,, Paolo Magliani, consigliere comunale del Prc, non ha dubbi: "Se questo è il progetto si abbia il coraggio di votare no".

La cassa di espansione a Panighina, si presenta il progetto: "Opera strategica per ridurre il rischio di alluvioni" - MercoledĂŹ alle 21 alla Polisportiva di via Campolongo 80, a Panighina di Bertinoro, verrĂ presentato il progetto della Cassa di espansione di Panighina.

L’opera diventa simbolo di inclusività : a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - Un’opera per unire. Un’opera per includere. È l’intento di “Una missione per due”, opera lirica che debutta in prima mondiale sabato 24 maggio alle ore 21 al teatro La Nuova Fenice di Osimo con replica domenica 25 maggio alle ore 18.

` – è un progetto che porta la lettura tra bambine e bambini da , per riscoprire insieme il valore della meraviglia e dello stupore. Il progetto è a cura di Cartastraccia, capofila dell’iniziativa, in collaborazione Vai su Facebook

Paritarie, progetto educativo; Interviste, Davide D'Elia parla di Cecilia Gobbi e Magia dell'Opera; L’Opera lirica incontra i giovani, anche d’estate.

Progetto educativo: riscoprire il territorio con le Guide Ambientali ... - Progetto educativo: riscoprire il territorio con le Guide Ambientali Escursionistiche Un progetto scolastico per sensibilizzare i ragazzi sulla sostenibilità e la conservazione ambientale ... Come scrive lanazione.it

Opera lirica nelle scuole elementari: nel progetto 161 classi del Lazio ... - Forte di un’esperienza di 13 anni di progettualità, Europa InCanto onlus con «Lirica nelle scuole» promuove grazie al contributo dell’assessorato ... Si legge su roma.corriere.it