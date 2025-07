Portogallo due turisti inglesi annegano nella piscina di un hotel | erano ubriachi e non sapevano nuotare

Due turisti britannici, di 27 e 29 anni, sono annegati in una piscina ad Albufeira, in Portogallo: avevano bevuto e non sapevano nuotare. Si tratta dell’ennesima tragedia che coinvolge giovani turisti nella località portoghese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: turisti - portogallo - piscina - sapevano

Bali come Spagna e Portogallo: blackout esteso e turisti nel panico - Una massiccia interruzione di corrente ha colpito l’isola di Bali questo pomeriggio, con pesanti disagi per i turisti, il commercio e i servizi pubblici.

Portogallo, due turisti inglesi annegano nella piscina di un hotel: erano ubriachi e non sapevano nuotare.

Portogallo, due turisti inglesi annegano nella piscina di un hotel: erano ubriachi e non sapevano nuotare - Due turisti britannici, di 27 e 29 anni, sono annegati in una piscina ad Albufeira, in Portogallo: avevano bevuto e non sapevano nuotare ... Segnala fanpage.it