In sei mesi sono nate 870 nuove imprese nella Bergamasca ma i negozi perdono vetrine

Bergamo. I dati del primo semestre 2025 (Elaborazione Confcommercio Bergamo su Dati Camera di Commercio ) confermano una tendenza già emersa nella seconda metà del 2024: il territorio registra una crescita marcata sia nella natalità che nelle cessazioni di imprese, con un turnover significativamente amplificato nei settori del commercio, turismo e servizi. Nel periodo gennaio-giugno 2025 sono nate 2.007 imprese del commercio, turismo e servizi, a fronte di 1.137 cessazioni, generando un saldo positivo di 870 imprese. Considerando che il primo semestre è tradizionalmente più prolifico per le nuove aperture, mentre il secondo è generalmente caratterizzato da maggiori cessazioni, questi numeri proiettano il 2025 verso un potenziale record sia per aperture che per chiusure attese nel settore terziario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In sei mesi sono nate 870 nuove imprese nella Bergamasca, ma i negozi perdono vetrine

