Maturità un altro studente a Roma fa scena muta all’orale Ha chiesto di non verbalizzare l’esame facendo abbassare il voto a 60 centesimi

Continua la protesta di alcuni maturandi contro il sistema scolastico italiano. È di oggi, mercoledì 16 luglio, la notizia della richiesta da parte di uno studente di decurtare il proprio voto dell’esame a 60 centesimi, la soglia minima per superarlo. Il 19enne si sarebbe rivolto direttamente al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, chiedendo di ridurre la propria votazione in segno di protesta. La scelta del giovane è stata comunicata dalla rete degli studenti medi del Lazio in una nota. La contestazione contro l’eccessiva competitività del sistema. Mercoledì 16 luglio un altro ragazzo ha deciso di protestare contro il sistema di valutazione della scuola italiana. 🔗 Leggi su Open.online

Esame di Stato, il TAR Lazio respinge il ricorso di uno studente privatista: nessuna disparità di trattamento nelle valutazioni. SENTENZA - Il TAR per il Lazio, con la sentenza n.5722/2025, depositata lo scorso 20 marzo, ha dichiarato improcedibile il ricorso e infondati i motivi aggiunti presentati da uno studente privatista che aveva impugnato la non ammissione all’Esame di Stato e, successivamente, la valutazione negativa ottenuta nelle prove dell’anno scolastico 2023/2024.

Maturità e AI, 1 studente su 3 vorrebbe usarla durante l'esame - L’esame di Stato 2025 è forse il primo della storia in cui l'uso dell'IA sarà di massa tra i maturandi: solo 1 su 10, infatti, non ha mai quest'anno fatto ricorso al supporto dell’intelligenza artificiale.

Maturità, dall’E-Portfolio al Curriculum dello studente: perché è importante valorizzarlo nell’esame. SCHEDA Ministero - Dall’E-Portfolio al Curriculum dello studente: s'intitola così il documento redatto dalla dottoressa Monica Logozzo (Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio VI DGOSFV).

Altro caso di maturità senza orale. Valditara: “In futuro chi rifiuterà il colloquio sarà bocciato” Una studentessa liceale di Belluno ha rifiutato l'esame orale alla maturità. E' il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova Vai su Facebook

Esame di #maturità: si allarga la protesta contro i meccanismi di valutazione. Un altro studente ha rifiutato di sostenere l’esame orale: è il terzo caso in Veneto. #Tg1 Felicita Pistilli Vai su X

