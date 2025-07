Negli ultimi dodici mesi circa sei milioni di italiani hanno visto sparire o ritardare le proprie valigie In questo scenario di disguidi sempre più frequenti assicurazioni e tecnologie possono fare la differenza Ecco come prepararsi

C ’è chi atterra pensando già alla spiaggia, chi al pranzo dalla nonna, chi a una riunione importante. Ma per milioni di italiani, nell’ultimo anno, il primo pensiero appena scesi dall’aereo è stato, invece: « Dov’è finita la mia valigia? ». I dati parlano chiaro: secondo un’indagine condotta da EMG Different per Facile.it, tra giugno 2024 e giugno 2025, più di quattro milioni di persone, nel nostro Paese, si sono ritrovate almeno una volta con i bagagli smarriti al ritiro. A mezzo milione è andata anche peggio: la valigia è stata rubata. Altri 1,5 milioni l’hanno ricevuta in ritardo, spesso dopo giorni, in hotel, quando ormai avevano già dovuto comprare l’essenziale per andare avanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Negli ultimi dodici mesi, circa sei milioni di italiani hanno visto sparire o ritardare le proprie valigie. In questo scenario di disguidi sempre più frequenti, assicurazioni e tecnologie possono fare la differenza. Ecco come prepararsi

