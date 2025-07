Cina | Pudong di Shanghai attrae piu’ investimenti stranieri

La Nuova Area di Shanghai Pudong, nella Cina orientale, ha ricevuto piu’ di 3,14 miliardi di dollari di investimenti esteri realizzati nei primi cinque mesi dell’anno, con un aumento del 32,3% rispetto all’anno precedente, secondo i dati ufficiali. L’area ha adottato misure per incoraggiare i produttori stranieri ad aggiornare le loro fabbriche a versioni di fascia alta, intelligenti ed ecologiche, e per attrarre progetti di produzione avanzata per colmare le lacune, rafforzare i legami ed estendere le catene industriali. Il gigante farmaceutico svizzero Roche e’ una delle tante aziende che hanno incrementato gli investimenti a Pudong. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Pudong di Shanghai attrae piu’ investimenti stranieri

In questa notizia si parla di: cina - pudong - shanghai - investimenti

