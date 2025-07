Isabella Ferrari | Ai ragazzi dico | buttate via i telefonini seguite i vostri desideri vivete la vita mettetevi un bel costume andate in spiaggia e innamoratevi baciatevi fate l' amore!

I sessanta «portati benissimo senza essermi devastata la faccia». La fine del bisogno di sedurre, l’autostima conquistata con fatica. Isabella Ferrari oggi è felice e vola leggera. Selvaggia, davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Isabella Ferrari: «Ai ragazzi dico: buttate via i telefonini, seguite i vostri desideri, vivete la vita, mettetevi un bel costume, andate in spiaggia e innamoratevi, baciatevi, fate l'amore!»

In questa notizia si parla di: isabella - ferrari - ragazzi - dico

Cannes, le pagelle del red carpet: Gillian Anderson (6), Viola Davis va sul sicuro (8), Ella Ganning principessa (8,5), Isabella Ferrari come Donatella Versace (8) - Trionfo di colori per il red carpet del penultimo giorno di Festival di Cannes. Sulla croisette sfilano attori e attrici pronti per l'anteprima mondiale di "The Mastermind", il.

Festival di Cannes 2025, look e pagelle della undicesima giornata (23 maggio): arrivano Isabella Ferrari (voto 7) e Beatrice Valli | VIDEO - Quali sono i look più belli della undicesima giornata  del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio.

Lucrezia Lante della Rovere: "Mia madre voleva manipolarmi". E si scatena contro "Caos Calmo" e la scena di sesso tra Nanni Moretti e Isabella Ferrari - Quello di “Belve” è lo sgabello più scomodo della tv ma anche il più adatto a togliersi qualche sassolino dalle scarpe o dalle decolleté.

Isabella Ferrari: «Ai ragazzi dico: buttate via i telefonini, seguite i vostri desideri, vivete la vita, mettetevi un bel costume, andate in spiaggia e innamoratevi, baciatevi, fate l'amore!; Marco Giallini al Taormina Film: Rocco Schiavone su Rai1? Scelta sbagliata.

Isabella Ferrari, confessione a Verissimo: «Ho abortito a 17 anni ... - Isabella Ferrari a Verissimo: «Quando avevo 17 anni, mamma mi accompagnò ad abortire. Si legge su ilmattino.it

Isabella Ferrari: “Ho abortito a 16 anni, mi ha accompagnata mia ... - Isabella Ferrari ricorda l'aborto in giovane età: "Mia madre mi accompagnò quando avevo 16 anni, fu un gesto rivoluzionario" ... Lo riporta ilsussidiario.net