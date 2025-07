UniCredit assume 1.000 persone in Italia

Continua l'impegno di UniCredit in Italia attraverso un importante piano di assunzioni. E' infatti partita la campagna "Segui il tuo talento. Ti porterĂ da noi" dedicata ai giovani under 30 che saranno impiegati nella rete commerciale italiana. I nuovi assunti da inserire in Italia nel 2025 sono mille, di cui 700 giovani nella rete commerciale, e si sommano alle assunzioni giĂ realizzate da UniCredit: dal 2021 quattro mila e ottocento in Italia e nove mila a livello di Gruppo. Questo investimento ha portato ad un ringiovanimento della popolazione: negli ultimi quattro anni la percentuale dei dipendenti in Italia con meno di 35 anni è quasi raddoppiata, passando dal 7,7% al 14%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - UniCredit assume 1.000 persone in Italia

