Fermato in auto | nascondeva un' ascia sotto il sedile

Trasportava una grossa ascia dentro l'auto ed è stato denunciato. E' accaduto nella cittĂ di Aprilia, dove i poliziotti del commissariato hanno fermato nella notte un 55enne del posto giĂ noto per i suoi precedenti, che era alla guida della sua auto in compagnia di un altro soggetto. Alla vista. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fermato - ascia - nascondeva

