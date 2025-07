Kevin Anghele trovato morto il patrigno dopo l' incidente fatale al 22enne in fuga dai carabinieri

ODERZO (TREVISO) - Tragedia nella tragedia: Zdravko Subotic, classe 1982, patrigno di Kevin Anghele, morto ieri in un incidente stradale a Motta di Livenza, si è tolto la vita ieri sera, nella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Kevin Anghele, trovato morto il patrigno dopo l'incidente fatale al 22enne in fuga dai carabinieri

Kevin Anghele muore a 23 anni in un incidente a Motta di Livenza per evitare il controllo dei carabinieri - È morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi Kevin Anghele, 23 anni, originario di Motta di Livenza (Treviso) e residente da tempo a Pordenone.

Kevin Anghele, senza patente e con l'hashish in auto: la fuga dai carabinieri per non essere denunciato di nuovo, poi l'incidente. Morto a 23 anni - PORDENONE - È morto guidando la sua amata Alfa Romeo con dei panetti di hashish sotto il sedile e la patente revocata, poco dopo aver tentato di fuggire a un posto di blocco dove i.

