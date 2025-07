Il controllo in auto poi la perquisizione in casa | trovati un chilo di cocaina e 36mila euro

Nella sua abitazione nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto quasi un chilo di cocaina e circa 36mila euro in contanti: un giovane di 26 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia e poi portato in carcere a Latina. Tutto è iniziato in quello che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

