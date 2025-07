Ringrazio ognuno di loro per il lavoro che quotidianamente svolge al servizio della nostra nazione. È un lavoro silenzioso, costante, determinato, che cammina sulle gambe delle donne e degli uomini dell’intelligenza italiana, che trae forza, vigore, dallo straordinario patrimonio di professionalità , di competenze, di capacità che il sistema dell’informazione italiana, che il sistema dell’informazione per la sicurezza della Repubblica italiana ha da tempo sviluppato. È per me un piacere, è un onore essere con voi qui stasera. E guardate, non lo dico per protocollo, non lo dico per piaggeria, ma perché sono consapevole di come la vostra scelta e il giuramento di fedeltà alla Repubblica, che vi apprestate a fare tra poco, sia qualcosa che merita di essere sottolineato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sacrificio, silenzio e Amor di Patria. Le parole di Meloni ai nuovi 007