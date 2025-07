Un francobollo speciale per lo storico Palazzo De Sanctis di Lettomanoppello | un' eccellenza del patrimonio italiano

Un francobollo speciale per omaggiare lo storico Palazzo de Sanctis di Lettomanoppello. E’ quello che il 12 luglio 2025 ha emesso il ministero delle Imprese e del Made in Italy inserendolo alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”. Lo fa sapere Poste italiane. Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: francobollo - speciale - storico - palazzo

Presentato ieri a Lettomanoppello, il francobollo dedicato a palazzo De Sanctis alla presenza del sottosegretario alle imprese e al Made in Italy... Vai su Facebook

#Francobollo dedicato a Palazzo De Sanctis in Lettomanoppello, appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://filatelia.poste.it Vai su X

