Tenta di investire la sua ex con lo scooter | arrestato 20enne in provincia di Napoli

L’ha investita con lo scooter dopo che si erano lasciati da 5 mesi. È successo martedì 14 luglio ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 20 anni ha tentato di investire la sua ex di 19, mentre passeggiava insieme alle amiche. Le giovani si trovano adesso tutti in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. La relazione tra i due era durata 9 mesi ed era stata caratterizzata da continue violenze nei confronti della giovane. L’investimento colposo sulle strade di Acerra. L’avrebbe investita apposta, mentre lei passeggiava con le amiche ad Acerra, un piccolo paese in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Open.online

investire - scooter - provincia - napoli

Un 20enne ha tentato di investire la sua ex e le sue amiche con lo scooter: le ragazze sono tutte in ospedale, nessuna in pericolo di vita. È accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli. Lei lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia. #ANSA Vai su X

