Il protagonista principale della serie, acclamata dalla critica e dai fan di Star Wars, non è stato nominato nella categoria Miglior attore Con 14 nomination agli Emmy per la seconda stagione di Andor di Disney+Lucasfilm - il terzo maggior numero di nomination per uno show di Star Wars dopo la seconda e la prima stagione di The Mandalorian (rispettivamente 24 e 15 nomination) - ci si aspettava grandi festeggiamenti, rovinati purtroppo dalla mancata candidatura di Diego Luna come miglior attore. "Ci sono molte performance che vorrei fossero riconosciute", ha dichiarato a Deadline il creatore della serie Tony Gilroy, prima di specificare, "Diego Luna e Genevieve O'Reilly. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Andor, Diego Luna snobbato agli Emmy: la reazione del creatore della serie Star Wars

Andor, Diego Luna snobbato agli Emmy: la reazione del creatore della serie Star Wars - Il protagonista principale della serie, acclamata dalla critica e dai fan di Star Wars, non è stato nominato nella categoria Miglior attore ... Si legge su msn.com

