Nvidia ha l' ok a vendere i suoi chip alla Cina perché Trump teme che un blocco potrebbe rafforzarla di più

L'amministrazione Trump ha autorizzato le vendite dei processori H20 come parte di un accordo commerciale più ampio. Lo stop all'export potrebbe favorire lo sviluppo di alternative cinesi più competitive. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nvidia ha l'ok a vendere i suoi chip alla Cina perché Trump teme che un blocco potrebbe rafforzarla di più

In questa notizia si parla di: potrebbe - trump - nvidia - vendere

Sean Penn contro Donald Trump: “Potrebbe tentare di distruggere il mondo prima di invecchiare” - Sean Penn contesta la politica di Donald Trump, presentando il suo ultimo film, Words of War. L'attore ha attaccato il Presidente americano: "Dovremmo prendere in considerazione gli scenari peggiori".

Stallo nei negoziati per la guerra in Ucraina, Rubio avverte: “Senza accordo tra Putin e Zelensky, Trump potrebbe rivedere l’impegno nel conflitto” - Di giorno in giorno e visto lo stallo nei negoziati, Donald Trump sembra sempre meno convinto di poter mettere rapidamente fine alla guerra in Ucraina.

Amal Clooney nel mirino di Trump: ecco cosa potrebbe accaderle - Amal Clooney potrebbe essere costretta a dover lasciare gli Usa a seguito della decisione di Trump, ad avvisarla il ministero degli esteri inglese.

#Nvidia e #AMD ottengono il via libera per vendere #chipIA in #Cina con potenza ridotta. #Trump approva le licenze dopo l'incontro con il CEO di NVIDIA. Intanto la #Malaysia introduce controlli per evitare esportazioni illegali verso la Cina In rassegna: Vai su X

Durante la conferenza stampa al termine del vertice Nato all'Aia, la giornalista ucraina di BBC News Ukraine Myroslava Petsa ha chiesto a Donald Trump se gli Stati Uniti avessero intenzione di vendere i missili Patriot all'Ucraina. Prima di rispondere alla dom Vai su Facebook

Nvidia ha l'ok a vendere i suoi chip alla Cina perché Trump teme che un blocco potrebbe rafforzarla di più; Nvidia, boom di acquisti dopo il via libera per vendere chip H20 alla Cina; Nvidia torna a vendere i chip AI alla Cina. Prove di pace tra Trump e Xi? Intanto l'UE trema per i dazi.

Nvidia ha l'ok a vendere i suoi chip alla Cina perché Trump teme che un blocco potrebbe rafforzarla di più - L'amministrazione Trump ha autorizzato le vendite dei processori H20 come parte di un accordo commerciale più ampio. Scrive wired.it

NVIDIA può vendere di nuovo le GPU H20 in Cina (update) - Dopo l'incontro tra il CEO e Trump, NVIDIA ha comunicato che il governo approverà la licenza per l'esportazione delle GPU H20 in Cina. Segnala msn.com