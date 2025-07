El Jockey parla il regista Luis Ortega | Non cerco di fare film strani voglio solo che rispecchino la mia vita

Debutta finalmente al cinema uno dei film più sorprendenti e interessanti visti in concorso al Festival di Venezia dello scorso anno. Per accompagnare l'uscita di El Jockey, da Roma è passato il suo regista Luis Ortega, che abbiamo incontrato per quella che, più che un'intervista, è stata una curiosa chiacchierata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - El Jockey, parla il regista Luis Ortega: "Non cerco di fare film strani, voglio solo che rispecchino la mia vita"

Venerdì 18 ore 21,00 e Sabato 19 ore 19,00 nel comfort della nostra sala climatizzata a impatto zero e in versione ORIGINALE sottotitolata "EL JOCKEY" di Luis Ortega Lo avevamo già scritto (qui): El Jockey è stato il (magnifico) cavallo pazzo (pardon) di Vene Vai su Facebook

