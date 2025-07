Arezzo, 16 luglio 2025 – Tiemme Spa segnala che, in questi giorni, sono apparsi sui social network – in particolare su Facebook – contenuti non autorizzati che utilizzano in modo improprio il nome e il logo aziendale per promuovere offerte di abbonamenti a prezzi fortemente scontati. Si tratta di comunicazioni false, non riconducibili in alcun modo all'azienda. I post in questione presentano presunte “tessere in edizione limitata” o abbonamenti semestrali e annuali a pochi euro, talvolta accompagnati da immagini e commenti fittizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiemme mette in guardia da false offerte online: attenzione ai contenuti non ufficiali