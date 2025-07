MotoGP Bezzecchi-Martin in Aprilia come Dovizioso-Lorenzo in Ducati? Quando il comprimario ruba la scena alla star annunciata…

Alla luce di quanto sta accadendo in Aprilia, sorge spontanea una riflessione. O provocazione. ChissĂ che, a breve, la Casa di Noale non si ritrovi con Marco Bezzecchi e Jorge Martin esattamente nella stessa situazione in cui versò Ducati con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo qualche anno fa. Nel 2016, la Casa di Borgo Panigale (ai tempi agonisticamente subordinata a Honda e Yamaha) fece il proverbiale colpaccio, ingaggiando El Martillo per il 2017 e il 2018. Fu Andrea Iannone a lasciare il posto al maiorchino, nonostante l’azienda bolognese preferisse lui a Dovizioso. Non si raggiunse però l’accordo contrattuale, portando al trasferimento dell’abruzzese in Suzuki. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Bezzecchi-Martin in Aprilia come Dovizioso-Lorenzo in Ducati? Quando il comprimario ruba la scena alla star annunciata…

